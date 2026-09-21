Hastane bahçesine fidanlarla yeşil miras bırakılıyor

Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Erkilet Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde, daha yaşanabilir bir çevre hedefiyle düzenlenen ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, hastane yöneticileri ve kliniğin personeli katıldı. Kısa bir konuşma yapan Başhekim Çöl, ağaç dikmenin çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakılması açısından taşıdığı önemi vurguladı.

fidanların anlamı ve çağrı:

Başhekim ve beraberindeki heyet, klinik bahçesinde fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlikte, geleceğe nefes olacak her fidanın yarınlara bırakılan değerli bir miras olduğuna inanıldığı ve bu tür uygulamaların yaygınlaşmasının önemi üzerinde duruldu.

Hastane yönetimi, etkinliğe katkı sağlayan personele teşekkür etti ve çevresel çalışmaları sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin parçası olarak değerlendirdi. Yerel düzeyde yapılan bu tür girişimlerin hem kurum içi dayanışmayı güçlendirdiği hem de toplumda çevre bilincini artırdığı belirtildi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE BAĞLI ERKİLET EMEL-MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİĞİ'NDE, DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVREYE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.