Hakimlikteki işlemleri süren MANİFEST yapımcısı Tolga Akış için tutuklama talebi

MANİFEST yapımcısı Tolga Akış hakimliğe sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MANİFEST grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Savcılığın sevk yazısında, Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve MANİFEST’in faaliyetlerinden sorumlu olduğu ifade edildi. Yazıda, grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi.

Savcılığın değerlendirmesi ve talebi:

Sevk yazısında, Akış hakkında müstehcenlik suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kanunda öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması talep edildi. Habere göre, Tolga Akış’ın hakimlikteki işlemleri sürüyor.

MANİFEST müzik grubu yapımcısı Tolga Akış tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi