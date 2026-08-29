Hankendi mevkiinde iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Hankendi mevkiinde trafik kazası

Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralandı.

kaza yerindeki müdahale:

Kazada yaralananlar için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla kente sevk ederek hastanelerde tedaviye aldırdı.

inceleme ve trafik akışı:

Kaza sonrası güvenlik güçleri ve trafik ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen olduğu bildirildi. İncelemeler sırasında emniyet ekipleri, bölgedeki trafik akışını düzenleyerek olası ikinci kazaların önüne geçmeye çalıştı.

Yetkililer, soruşturmanın ve gerekli tutanak işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayın kesin nedenine ilişkin değerlendirme, ekiplerin tamamladığı teknik ve görgü incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 2 KİŞİ YARALANDI