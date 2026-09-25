Dolar 48,9623 +0,02%
Euro 55,8480 +0,32%
Bist 12.898,95 +0,08%
Altın Gram 6.835,53 +1,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,66 -1,56%
--°

Organ nakli aracındaki kaza: UMKE görevlisi hayatını kaybetti

Samsun-Ordu kara yolunda organ taşıyan UMKE aracının kaza sonucu yaralanan yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür, tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Organ nakli aracındaki kaza: UMKE görevlisi hayatını kaybetti

kaza nasıl meydana geldi:

Samsun-Ordu kara yolunun 75. kilometresi Sakarlı mevkiinde dün, Giresun’dan Samsun’a organ nakli için seyir halindeki Samsun UMKE aracının kaza yapması sonucu ağır yaralanma meydana geldi. Olayda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 55 SS 287 plakalı kamyonet yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı.

yaralanan ekip ve müdahaleler:

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve UMKE görevlisi Mehmet Can Gür (26) yaralandı. Her iki yaralı ilk olarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gür, ilk müdahalesinin ardından ameliyat için Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi; ameliyat sonrası tedavisine devam edilmek üzere daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

tedavi süreci ve otopsi:

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yoğun bakım hemşiresi Mehmet Can Gür bugün yaşamını yitirdi. Gür’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve organ nakli amacıyla getirilen materyalin durumu ile ilgili kaynak metinde ek bilgi yer almadı.

Kaza yerinde aracın elektrik direğine çarpması ve yol dışına çıkması bilgisi, olayın gelişimini özetlemektedir. Yetkililerin açıklamaları ve olaya ilişkin resmi süreçle ilgili ek bilgiler henüz paylaşılmadı.

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YOĞUN...

SAMSUN’UN TERME İLÇESİNDE NAKİL İÇİN ORGAN TAŞIYAN ARACIN KAZA YAPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ VE SAMSUN UMKE GÖREVLİSİ MEHMET CAN GÜR (26), YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı
images

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor
images

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı
images

şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonunda üç kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı

Kış ayları sporla geçecek: Yıldırım kış spor okulları çocukları bekliyor

Enflasyonla mücadelede reel sektöre öncelik çağrısı

Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir arada

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor