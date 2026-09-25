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Aydıntepe'de öğrenciler ilköğretim haftasını bahçe sınıfıyla kutladı

Aydıntepe'de İlköğretim Haftası kutlandı; Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'ndaki korolar, tiyatro gösterileri ve açılan bahçe sınıfı çocuklara doğayla öğrenme sundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydıntepe'de öğrenciler ilköğretim haftasını bahçe sınıfıyla kutladı

Aydıntepe'de ilköğretim haftası programı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İlçe Emniyet Amir V. Komiser Cengiz Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin ve veliler katıldı.

Okul içi gösteriler ve kutlama:

Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, okul korosu şarkılar seslendirdi ve Hacivat ile Karagöz orta oyunu başta olmak üzere çeşitli tiyatro gösterileri sahnelendi. Programa katılanlar, öğrencilerin hazırladığı performansları ilgiyle izledi. Kaymakam Deniz Yıldırım, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bahçe sınıfı açılışı ve etkinlikleri:

Programın ardından protokol, Aydıntepe Anaokulu'na geçerek kurum bünyesinde oluşturulan bahçe sınıfı'nın açılışına katıldı. Açılış töreninde kurdele kesildi ve yeni eğitim alanı gezildi. Bahçe sınıfında fidan dikimi ile boyama çalışmaları yapıldı; minik öğrenciler doğayla iç içe tasarlanmış alanda çeşitli etkinliklere katıldı ve uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

AYDINTEPE’DE İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

AYDINTEPE’DE İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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