Hasan Özcoşkun'la yeni dönem: MHP Diyarbakır il başkanlığına tek listeyle seçildi

Hasan Özcoşkun il başkanlığına seçildi

MHP Diyarbakır 15. Olağan İl Kongresi'nde tek listeyle girilen seçimde Hasan Özcoşkun MHP İl Başkanlığı'na seçildi. Kongre, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Kongre ve divan yönetimi:

Kongre, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu'nun divan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin, il yönetimi, AK Parti ve MHP'li ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Seçim ve Özcoşkun'un mesajı:

Kongre tek listeyle yapıldı ve delegelerin oylarıyla Hasan Özcoşkun il başkanı oldu. Özcoşkun, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada: "Bu görev bizim için makam değil, emanettir. Biz bu şehirde ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ötekileştiren değil, kucaklayan olacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Diyarbakır’ın huzuru, Türkiye’nin huzurudur. Diyarbakır’ın kardeşliği, Türkiye’nin kardeşliğidir. Kırgınlıkları geride bırakacağız. Diyarbakır’da MHP’yi daha güçlü noktaya taşıyacağız" dedi.

Özcoşkun'un konuşması, kucaklayıcı bir yönetim ve Diyarbakır'da huzurun sağlanması vurgusuyla sona erdi.

MHP DİYARBAKIR 15. OLAĞAN İL KONGRESİ, MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ OSMANAĞAOĞLU’NUN DİVAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ.