Tüfenkci Erkenek mahallesinde projeleri yerinde inceledi

Ziyaret ve incelemeler:

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberindeki heyet ile birlikte Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında mahallede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalar yerinde incelendi, yetkililerden bilgi alındı.

İncelenen projeler:

Tüfenkci ve heyeti, mahalledeki projeler arasında bulunan Hürriyet Cami, Hürriyet İlkokulu, Hürriyet Taziye Evi ile Gedikağzı Camideki çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Hem tamamlanan hem de devam eden işler tek tek gözden geçirildi ve uygulamadaki son durum değerlendirildi.

Vatandaş temasları ve açıklamalar:

Ziyaret sırasında Tüfenkci, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla incelemelerin sürdürüleceğini belirten Tüfenkci, birlik ve beraberlik içinde Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yerel projelerin ilerleyişi ve halkın geri bildirimleri doğrultusunda yetkililerle koordinasyonun süreceği, ihtiyaçlara yönelik çalışmaların takip edileceği vurgulandı.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ BÜLENT TÜFENKCİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI ERKENEK MAHALLESİ'NDE ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU.