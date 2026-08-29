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Kocaelispor Konya'da geri dönüşle 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor, Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor'u 2-1 yenerek Haidara ve Metehan'ın golleriyle galibiyet aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor Konya'da geri dönüşle 3 puanı aldı

Kocaelispor deplasmanda 2-1 kazandı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Kocaelispor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Kocaelispor, son bölümde bulduğu golle sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşma, her iki takımın zaman zaman tempolu ataklarına sahne oldu ve maçın kaderini belirleyen dakikalar ikinci yarıda yaşandı.

maçın kritik anları:

Karşılaşmanın ilk yarısında 39. dakikada yaşanan bir pozisyonda Zoukrou'nun kendi kalesine attığı gol Konyaspor'u öne geçirdi. İkinci yarının başında yapılan değişikliklerin ardından gerilim yükseldi; 46. dakikada Colley yerine oyuna giren Enis Bardhi, 47. dakikada Uğur Kaan ile girdiği mücadelenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve Konyaspor 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Kocaelispor baskısını artırdı ve 72. dakikada Sousa'nın ortasında Haidara'nın arka direkteki kafa vuruşuyle skoru 1-1'e taşıdı. Maçın son bölümünde, 86. dakikada Show'un savunma arkasına gönderdiği pası alan Metehan Altunbaş'ın şutu filelerle buluştu ve Kocaelispor maça 2-1'lik üstünlükle nokta koydu.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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