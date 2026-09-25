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Hastanede şeker uyarısı: ambalajdaki gizli kaloriler masaya yatırıldı

Çan Devlet Hastanesi, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nda kurduğu standla paketli gıdalardaki gizli şekerleri ve etiket okumanın önemini anlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hastanede şeker uyarısı: ambalajdaki gizli kaloriler masaya yatırıldı

Çan Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme etkinliği

Çan Devlet Hastanesi, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında hastane içinde bir bilgilendirme standı kurdu. Etkinlik; hastane yönetimi ile hasta ve yakınlarının katılımıyla düzenlendi ve amacını, aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek olarak açıkladı.

Günlük beslenmede farkındalık:

Hastane personeli, ziyaretçilere günlük hayatta sıkça tüketilen paketli gıdalar ve içeceklerin içerdiği yüksek şeker miktarlarını uygulamalı örneklerle gösterdi. Stand ziyaretinde ambalajlar üzerinden yapılan sunumlar, ürünlerin görünürdeki tatlılığının ötesinde yüksek kalorili ve şeker yüklü olabileceğini ortaya koydu.

Etiket okuma ve bilinçli seçim:

Etkinlik boyunca halk bilgilendirildi; kronik hastalıkların önlenmesinde dengeli beslenme ile birlikte ambalajlı ürünlerde gıda etiketi okumanın ve bilinçli besin seçimi yapmanın hayati önemi vurgulandı. Hastane yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının toplum sağlığı açısından sürdürülebilir davranış değişiklikleri yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Stand, katılımcıların sorularını yanıtlayan sağlık çalışanları aracılığıyla, şeker alımını azaltmaya yönelik pratik öneriler ve alternatif beslenme yaklaşımları hakkında bilgi paylaşımı sağladı. Etkinlik, hastane ortamında sağlıklı beslenme bilincinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçladı.

ÇAN DEVLET HASTANESİ&#039;NDEN ŞEKER FARKINDALIĞI

ÇAN DEVLET HASTANESİ'NDEN ŞEKER FARKINDALIĞI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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