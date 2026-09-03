Havuzda neşe ve spor: Muradiye'de özel bireyler keyifli anlar yaşadı

Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler için düzenlenen etkinlik, Muradiye Sosyal Tesisleri'ndeki yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Katılımcılar havuzda spor yapma ve eğlenme fırsatı bulurken aileleri de çocuklarının mutluluğuna eşlik etti.

Etkinlik ayrıntıları:

Organizasyon, Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Muradiye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda katılımcılara yüzme ve su oyunları imkânı sağlandı; etkinlik hem fiziksel aktiviteye hem de sosyal etkileşime odaklandı.

Belediye yetkililerinin mesajı:

Etkinliği ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, havuzda eğlenen özel bireylerle bir araya geldi ve şunları söyledi: "Özel bireylerimizin sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalarını ve sporla buluşmalarını önemsiyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’a çok teşekkür ediyorum. Özel bireylerimizin hayatına dokunan çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz".

Aileler, çocuklarının fiziksel gelişimine ve özgüven kazanmasına katkı sağlayan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer çalışmaların sürdürülerek özel bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirileceğini vurguladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ MURADİYE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE EĞİTİM GÖREN ÖZEL BİREYLER, KENDİLERİ İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KEYİFLİ ANLAR YAŞADI.