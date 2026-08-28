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Hedefte ilk galibiyet var: Bodrum FK Manisa deplasmanında

Bodrum FK, 30 Ağustos Pazar 21.30'da oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında Manisa FK deplasmanında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hedefte ilk galibiyet var: Bodrum FK Manisa deplasmanında

maç bilgileri:

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Bodrum Futbol Kulübü, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Manisa FK'nın konuğu olacak. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki çıkışını başlatmak ve sezonun ilk galibiyetini almak için Manisa deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla gidiyor.

hazırlıklar ve takımın durumu:

Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK, antrenmanlarda yüksek tempoya ağırlık veriyor. Sezonun ilk haftalarında aradıkları istikrarı yakalayamayan ekipte futbolcuların hırslı ve istekli performansı dikkat çekiyor. Teknik ekip, oyunun çeşitli yönlerinde nasıl daha etkili olunabileceğine dair analizler yapıyor ve özellikle hücumdaki etkinliği artırma üzerinde duruyor.

teknik direktörün değerlendirmesi ve hedefler:

Maç öncesi konuşan Burhan Eşer, ligin başlangıcında beklenen skorları alamadıklarını belirterek, "Lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. 3 maçta 2 puan, beklentimizin altında. Ama oyuncu grubuma güveniyorum. Çalışıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Daha fazlasını nasıl yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye üstünde duruyoruz." dedi.

Eşer, geçtiğimiz maç olan Muğla derbisini değerlendirirken, oyunun bazı bölümlerinde hakimiyeti sağladıklarını ancak sonuçlandırmada sıkıntı yaşadıklarını ifade etti: "Son maçta da, Muğla derbisi yani fair-play içerisinde güzel bir maç oldu. Maça istediğimiz gibi başlamadık ama sonucunda zaman zaman oyunun hakimiyetini sağladığımız, 3. bölgede sonuçlandırmada sıkıntı yaşadığımız bir süreç oldu. Şimdi o maçı kapattık."

Rakip değerlendirmesinde ise, "Manisa da lige iyi başlayan, 3 maçta 7 puanı olan, ofansif anlamda güçlü bir takım, iyi bir takım. Geçen seneki kadrosunu koruyup üstüne 3-4 tane de takviye yapan bir takım. Analizlerimizi yaptık ama biz kendimiz gibi, beklentilerimize cevap verdiğimiz şekilde olursa orada inşallah hedefimiz ligin ilk 3 puanını almak olacak. İnşallah orada istediğimiz çalışmaları yapacağız. Orada da galibiyetle dönmek istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Teknik heyet ve oyuncular, Manisa karşısında hem taktik disipline hem de hücum etkinliğine önem veriyor. Bodrum FK, taraftar desteği ve hazırlıkların olumlu yansımasıyla deplasmandan üç puanla dönmeyi amaçlıyor.

BODRUM FK, MANİSA DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNMEYİ HEDEFLİYOR

BODRUM FK, MANİSA DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNMEYİ HEDEFLİYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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