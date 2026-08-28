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Var merkezinde Pawel Malec, Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya

Trendyol Süper Lig 3. haftasında bugün saat 21.30'da Gençlerbirliği evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak; VAR Pawel Malec, AVAR Hüseyin Aylak olacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Var merkezinde Pawel Malec, Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya

maç ve program:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 21.30'da kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabaka, sezonun erken döneminde her iki takım için de önem taşıyor.

hakem kadrosu:

Müsabakanın sahadaki baş hakemi Ümit Öztürk olacak. Öztürk'ün yardımcıları olarak Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz görev yapacak; dördüncü hakem ise Birkan Altındaş olarak bildirildi.

var ekibi:

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Pawel Malec oturacak. Malec'e yardımcı olan AVAR görevlisi ise Hüseyin Aylak olarak kaydedildi. Atamalar, maç içindeki kritik kararların teknolojik destekle takip edilmesi amacıyla yapıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK MAÇININ VAR’I PAWEL MALEC OLDU (ARŞİV)

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK MAÇININ VAR’I PAWEL MALEC OLDU (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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