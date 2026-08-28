Var merkezinde Pawel Malec, Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya

maç ve program:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 21.30'da kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabaka, sezonun erken döneminde her iki takım için de önem taşıyor.
hakem kadrosu:
Müsabakanın sahadaki baş hakemi Ümit Öztürk olacak. Öztürk'ün yardımcıları olarak Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz görev yapacak; dördüncü hakem ise Birkan Altındaş olarak bildirildi.
var ekibi:
Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Pawel Malec oturacak. Malec'e yardımcı olan AVAR görevlisi ise Hüseyin Aylak olarak kaydedildi. Atamalar, maç içindeki kritik kararların teknolojik destekle takip edilmesi amacıyla yapıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK MAÇININ VAR’I PAWEL MALEC OLDU (ARŞİV)
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!