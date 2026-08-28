Konyaspor yeni kanadını 91 numarayla tanıttı

İmza töreni ve sözleşme:
Konyaspor, Jean-Luc Mamadou Diarra Dompé ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni kulübün stadyumunda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi ve törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.
'Jean-Luc Dompé’ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz'
Kariyer rotası:
Fransız kanat oyuncusu Dompé profesyonel kariyerine Valenciennes B takımında başladı. Ardından St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi.
Forma numarası ve temel bilgiler:
Konyaspor duyurusuna göre 31 yaşındaki Dompé, yeşil-beyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek.
KONYASPOR, FRANSIZ KANAT OYUNCUSU JEAN-LUC MAMADOU DİARRA DOMPÉ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
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