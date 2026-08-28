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Konyaspor yeni kanadını 91 numarayla tanıttı

Konyaspor, 31 yaşındaki Fransız kanat Jean-Luc Mamadou Diarra Dompé ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; Ali Camgöz törene katıldı, Dompé 91 numarayı giyecek, resmi siteden duyuruldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konyaspor yeni kanadını 91 numarayla tanıttı

İmza töreni ve sözleşme:

Konyaspor, Jean-Luc Mamadou Diarra Dompé ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni kulübün stadyumunda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi ve törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu.

'Jean-Luc Dompé’ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz'

Kariyer rotası:

Fransız kanat oyuncusu Dompé profesyonel kariyerine Valenciennes B takımında başladı. Ardından St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi.

Forma numarası ve temel bilgiler:

Konyaspor duyurusuna göre 31 yaşındaki Dompé, yeşil-beyazlı ekipte 91 numaralı formayı terletecek.

KONYASPOR, FRANSIZ KANAT OYUNCUSU JEAN-LUC MAMADOU DİARRA DOMPÉ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME...

KONYASPOR, FRANSIZ KANAT OYUNCUSU JEAN-LUC MAMADOU DİARRA DOMPÉ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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