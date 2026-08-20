hizmet kalitesiyle zirveye çıkan nüfus müdürlüğüne başarı belgesi verildi

anket sonucu ve ödül:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, düzenlenen vatandaş memnuniyet anketinde yüzde 96 memnuniyet oranına ulaşan ve il genelinde birinci olan Sinop Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü personelini Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

valinin değerlendirmesi:

Vali Özarslan, vatandaşların kamu hizmetlerine hızlı, etkin, güler yüzlü ve kaliteli şekilde ulaşmasının öncelik olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda çalışan personeli tebrik etti. Kurum içi performansın ve hizmet standartlarının yükseltilmesinin önemine dikkat çekti.

hizmet anlayışına etkileri:

Ödül töreninde vurgulanan nokta, kamu hizmetlerinde kalitenin en temel göstergesinin vatandaş memnuniyeti olduğuydu. Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün elde ettiği derece, benzer hizmet birimleri için örnek teşkil eder nitelikte görülürken, çalışanlara görevlerinde başarılarının devamı dilendi.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, DÜZENLENEN VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİNDE YÜZDE 96 MEMNUNİYET ORANINA ULAŞARAK İL GENELİNDE BİRİNCİ OLAN SİNOP MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİ BAŞARI BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRDİ.