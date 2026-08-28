Hizmete odaklı gündem: AK Parti'den teknik tarih açıklaması

AK Parti program tanıtımında hizmet ve birlik vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partinin düzenlediği "Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının tanıtımında, gündemin önceliğini net biçimde açıkladı. Genel Merkez'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Büyükgümüş, partinin sahada teşkilatlarla koordinasyon halinde yürüttüğü çalışmalara işaret ederek, farklı bölgelerde vatandaşlarla buluşmalar yapılacağını söyledi.

Programın hedefleri ve saha çalışmaları:

Büyükgümüş, programın amacının Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve istikrarı sürdürmek olduğunu belirtti. Hazırlık sürecinin teşkilatlarla birlikte yürütüldüğünü ifade eden Büyükgümüş, toplumun çeşitli kesimleriyle temasların artırılacağını ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde olunacağını vurguladı.

Parti olarak sahada, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle buluşma planlarının bulunduğunu söyleyen Büyükgümüş, bu ziyaretlerin partinin sahadaki iletişimini güçlendireceğini ve aldıkları dualarla çalışmalarını sürdürme kararlılığını pekiştireceğini aktardı.

Terörsüz Türkiye ve TBMM süreci:

Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hem iç hem dış politikada ülkeyi daha güçlü bir konuma taşıyacağına inandıklarını belirtti. TBMM'de gündeme gelen "Çerçeve Yasa" teklifinin meclisten 467 oy ile geçmesini değerli bulduğunu söyleyen Büyükgümüş, yasanın içerdiği hususları mecliste farklı görüşlere sahip milletvekilleriyle paylaştıklarını ve eleştirileri dinlediklerini ifade etti.

Bu yaklaşımı, Türkiye'de aramızda ne kadar görüş ayrılığı olursa olsun konuşarak çözülemeyecek mesele olmadığını göstermesi bakımından önemli gördüğünü belirtti.

Seçim gündemi ve adaylık açıklaması:

Erken seçim iddialarına ilişkin olarak Büyükgümüş, partinin çalışma biçiminin seçim var mı yok mu ayrımına göre şekillenmediğini aksi halde hazırlıklı bir kadro ile yol aldıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak ise "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir" ifadesini kullandı ve bunun dışında şu anki önceliklerinin "erken seçim değil, milletimize daha fazla hizmet etmek" olduğunu belirtti.

Büyükgümüş, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın diğerlerinden en önemli farkının toplumun tamamına hitap etmek olduğunu, yüzde 100'e konuşma ve seslenme iddiasıyla sahadaki temaslarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

AK PARTİ, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA ‘KARDEŞLİKLE KENETLENEN İSTİKRARLA GÜÇLENEN TÜRKİYE' PROGRAMININ TANITIMINI DÜZENLEDİ.