Erzurum meclisi ulaşımda 86 ticari plaka ve e-skuter düzenlemesine yeni çerçeve getirdi

meclisin genel kararları:

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Ağustos 2026 tarihli toplantısında ulaşım, kırsal hizmetler, kültür merkezleri ve imar dosyalarının da yer aldığı çok sayıda gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu başkanlık etti ve alınan kararlar oybirliğiyle kabul edildi.

toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler:

Meclis, ilçe merkezlerinden Erzurum il merkezine hizmet veren hatların sürekliliğini sağlamak amacıyla bir dizi ihaleye onay verdi. Buna göre Pasinler’den il merkezine hizmet veren 12 hattın mevcut sözleşmeleri sona erdiğinde 5 yıl süreyle yeniden kiralama ihalesine çıkarılacak; söz konusu sözleşmelerin 8 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği açıklandı. Benzer şekilde Horasan’dan merkezine ulaşım sağlayan 22 hattın ve Karaçoban’da ilçe merkezine bağlı güzergâhlarda çalışan 1 hattın da 5 yıl süreyle yeniden ihaleye çıkarılması kararlaştırıldı.

86 ticari plaka ve otobüs işletme düzenlemeleri:

Personel ve öğrenci taşımacılığında kullanılmak üzere toplam 86 adet "S" rumuzlu tahditli ticari plaka 10 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılacak. Plaka listesinde 25 S 0559’dan başlayıp 25 S 0650’ye kadar çeşitli plakalar yer aldı. Plakaların kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.

Ayrıca şehir içi otobüs filosuna ilişkin düzenleme kapsamında belediyeye ait otobüslerin işletme hakkı daha önce 30 otobüs için devredilen Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Petrol Metal Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kalan otobüslerin işletme hakkı da 5 yıllığına aynı şirkete devredildi. Kararda şoförlerin ücretleri ve özlük haklarının şirket tarafından, yakıt, bakım-onarım, amortisman ve zorunlu mali sorumluluk sigortası giderlerinin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

e-skuter, kültür merkezleri ve kırsal hizmet kararları:

Kentteki elektrikli skuterlerin trafik güvenliği, kaldırım işgali, görsel kirlilik ve kayıt dışılık gibi oluşturduğu sorunlar meclis gündemine taşındı. Konuyla ilgili birimlerce sunum yapılması, Ulaşım Komisyonu tarafından rapor hazırlanarak meclise sunulması ve onaylanan raporun UKOME'ye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kültür merkezlerine ilişkin yeni tarife de belirlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi (830 kişi kapasiteli) salonu için 08.00-12.00 arası normal kullanım ücreti 4.000 TL, 13.00-17.00 arası 7.000 TL, 18.00-23.00 arası 11.000 TL olarak tespit edildi. Biletli etkinliklerde tam gün kullanım bedeli 85.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ticari amacı bulunmayan vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile yerel tiyatro, müzik grupları ve sanatçılar için salonların ücretsiz tahsisi öngörüldü; yeni tarifenin uygulaması 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için 3 asfalt yol süpürme aracı, 2 tuz serpme makinesi ve 2 asfalt tamir/yama robotu alımı Devlet Malzeme Ofisi üzerinden kabul edildi.

Meclis ayrıca kent hizmetlerine ilişkin başvuru, itiraz ve şikâyet yollarının vatandaşlarca daha kolay öğrenilebilmesi amacıyla "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Vatandaş Hakları ve Başvuru Rehberi" hazırlanması yönünde araştırma yapılmasına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaların incelenerek raporlaştırılmasına karar verdi. Gençlere yönelik Dijital Gençlik ve Yapay Zekâ Atölyeleri Projesi için de komisyon bazlı değerlendirme süreci başlatılacak.

Toplantıda ayrıca kentin farklı ilçelerindeki imar dosyaları görüşüldü; Yakutiye Dağ Mahallesi riskli alanı, Palandöken Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içindeki regülatör alanı, Mumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ile ilgili imar planlarının yeniden değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Hilalkent girişi Toptancılar Sitesi önünde yaşanan trafik kazalarının riskleri nedeniyle bölgeye ilişkin kavşak düzenlemesi ve bölünmüş yol yapılmasını içeren imar planı değişikliği de karara bağlandı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ TOPLANTISINDA ULAŞIM, ŞEHİR İÇİ TRAFİK, TOPLU TAŞIMA, KÜLTÜR MERKEZLERİ, KIRSAL HİZMETLER VE İMAR KONULARININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI.