Norveç'te bir dönemin sonu: kral 5. Harald vefat etti

Kral 5. Harald hayatını kaybetti

Norveç Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral 5. Harald'ın yerel saatle 06.35'te Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu. Sarayın çatısındaki kraliyet bayrağı yarıya indirildi; kraliyet ailesi hastaneyi ziyaret etti ve halk saraya çiçek bıraktı.

ölümün nedeni ve hastanede geçen günler:

Kral 5. Harald, 17 Ağustos'tan beri kırmızı kan hücrelerinin anormal derecede hızlı yıkımına yol açan hemolitik anemi nedeniyle tedavi altındaydı. Bu durum yorgunluk ve nefes darlığına yol açıyordu. Saraye yapılan açıklamaya göre Kral'ın sağlık durumu dün ciddileşmiş ve hastanede sürdürülen tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

taht sıralaması ve hemen beklenen değişiklik:

Açıklamada, tahta geçişin Veliaht Prens Haakon (53) tarafından gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtildi. Kralın vefatıyla birlikte Norveç'te resmi tören ve protokol süreci başlayacak; Saray tarafından yapılacak duyurularla uygulamalı usuller halka bildirilecek.

sağlık geçmişi ve önceki müdahaleler:

Harald, hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu. Geçen yıllarda da çeşitli sağlık sorunları yaşamıştı: Şubat ayında İspanya'nın Tenerife adasında enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 2024'te Malezya tatilinde rahatsızlanmış ve kalbine pil takılmıştı. Tüm bu müdahalere rağmen Kral tahttan çekilmeyi açıkça reddetti.

tahttaki yılları ve kişisel hayatı:

Kral Harald, 17 Ocak 1991'de babasının ölümü üzerine tahta çıktı ve Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarlarından biri oldu. 21 Şubat 1937'de Skaugum'da doğan Harald, II. Dünya Savaşı sırasında ailesiyle İsveç'e kaçtı ve daha sonra ABD'ye gitti. Eğitimini tamamladıktan sonra 1957'de veliaht prens oldu; 1960-1962 arasında Oxford Üniversitesi Balliol Koleji'nde sosyal bilimler, tarih ve ekonomi okudu.

Harald, bir partide tanıştığı iş adamı kızı Sonja Haraldsen ile evlenebilmek için izin almak üzere uzun süre bekledi; babasının onayı sonrasında çift 29 Ağustos 1968'de Oslo Katedrali'nde evlendi. Bu evlilik, çocuklarının da sıradan kişilerle evlenmesinin önünü açtı.

mirası ve son dönemdeki tartışmalar:

Kral 5. Harald, monarşiyi modernize eden, gelenekleri kıran ve Norveç'in zor anlarında birleştirici bir figür olarak biliniyordu. Ancak son yıllarda kraliyet çevresinde yaşanan tartışmalar da gündeme geldi; bunlar arasında gelini Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile ilişki iddiaları ve Mette-Marit'in ilk evliliğinden oğlu Marius Borg Høiby'nin tecavüzden hapis cezası gibi skandallar yer aldı.

Krallığın ilerleyen günlerinde, Harald'ın yıllarca sürdürdüğü reformcu ve halkla yakın ilişkili kimliğinin nasıl anılacağı ve veliaht Prens Haakon döneminde monarşinin nasıl şekilleneceği tartışma konusu olacak.

NORVEÇ KRALI 5. HARALD, KAN HASTALIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. TAHTA 53 YAŞINDAKİ VELİAHT PRENS HAAKON'IN GEÇMESİ BEKLENİYOR.