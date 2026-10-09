Dolar 49,3415 +0,12%
Euro 55,2910 +0,05%
Bist 12.246,42 +0,27%
Altın Gram 6.669,39 +1,14%
EUR/USD 1,1212 -0,03%
Brent Petrol 102,71 -1,51%
--°

Hükümlüler anamur’un tarihi mirasını temizleyip antik kentte kitap okudu

Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri Mamure Kalesi ve Anemurium Antik Kenti'nde çevre temizliği yaptı, Odeon'da topluca kitap okudu.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hükümlüler anamur’un tarihi mirasını temizleyip antik kentte kitap okudu

etkinlikte neler yapıldı:

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen gönüllü çalışma modelinde, Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri ilçenin önemli tarihi alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, Mamure Kalesi ile Anemurium Antik Kenti sınırları içindeki alanlarda temizlik yapıp; antik kentin Odeon kısmında bir araya gelerek kitap okudu.

amaç ve kapsamı:

Yapılan çalışmanın hedefleri arasında tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığı artırmak, çevre bilincini geliştirmek ve hükümlülerin toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirmek yer aldı. Etkinlik, hükümlülerin kamu yararına yönelik faaliyetlere katılımını teşvik ederken, aynı zamanda eğitim ve iyileştirme programlarının somut bir uygulaması olarak planlandı.

etkinliğin önemi ve beklentiler:

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından benimsenen yaklaşama göre, infaz süreci yalnızca cezanın infazı olmaktan öte, bireyin gelişimini destekleyen ve sosyalleşmesini kolaylaştıran faaliyetleri de kapsıyor. Bu perspektif doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik ve okuma etkinliğinin, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına katkı sağlayacağı ve yerel halk ile kültürel miras arasında duyarlılık oluşturacağı vurgulandı.

Etkinlik, Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi; uygulamanın hükümlülerin sorumluluk bilincini güçlendirmeye ve kamu yararına projelere katılımlarını artırmaya yönelik katkıda bulunduğu kaydedildi.

MERSİN&#039;DE ANAMUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU HÜKÜMLÜLERİ TARİHİ MEKANLARDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI, ANTİK...

MERSİN'DE ANAMUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU HÜKÜMLÜLERİ TARİHİ MEKANLARDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI, ANTİK KENTTE KİTAP OKUDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de sahil yok ama lezzet var: mangalda dev orkinos ziyafeti
images

MHP heyeti Sur'da halkla buluştu: terörsüz Türkiye süreci turizmi canlandırdı
images

Vali Kızılkaya şehit aileleriyle dayanışma ziyaretinde bulundu
images

Kadın hizmetlerinde kalite ve koordinasyon ön plana çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çevreli Köyü'nde otluk yangını müdahale ile çevreye sıçramadan söndürüldü

Yeni Cami'de sabah namazı gençlerin buluşma noktası oldu

Yeşilyurt'tan üreticiye hibe arpa: üç yılda 150 ton desteğe ulaşıldı

Denizli'de sahil yok ama lezzet var: mangalda dev orkinos ziyafeti

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor