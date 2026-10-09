Hükümlüler anamur’un tarihi mirasını temizleyip antik kentte kitap okudu

etkinlikte neler yapıldı:

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen gönüllü çalışma modelinde, Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri ilçenin önemli tarihi alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi. Katılımcılar, Mamure Kalesi ile Anemurium Antik Kenti sınırları içindeki alanlarda temizlik yapıp; antik kentin Odeon kısmında bir araya gelerek kitap okudu.

amaç ve kapsamı:

Yapılan çalışmanın hedefleri arasında tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığı artırmak, çevre bilincini geliştirmek ve hükümlülerin toplumsal sorumluluk duygusunu güçlendirmek yer aldı. Etkinlik, hükümlülerin kamu yararına yönelik faaliyetlere katılımını teşvik ederken, aynı zamanda eğitim ve iyileştirme programlarının somut bir uygulaması olarak planlandı.

etkinliğin önemi ve beklentiler:

Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından benimsenen yaklaşama göre, infaz süreci yalnızca cezanın infazı olmaktan öte, bireyin gelişimini destekleyen ve sosyalleşmesini kolaylaştıran faaliyetleri de kapsıyor. Bu perspektif doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik ve okuma etkinliğinin, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına katkı sağlayacağı ve yerel halk ile kültürel miras arasında duyarlılık oluşturacağı vurgulandı.

Etkinlik, Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi; uygulamanın hükümlülerin sorumluluk bilincini güçlendirmeye ve kamu yararına projelere katılımlarını artırmaya yönelik katkıda bulunduğu kaydedildi.

MERSİN'DE ANAMUR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU HÜKÜMLÜLERİ TARİHİ MEKANLARDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI, ANTİK KENTTE KİTAP OKUDU.