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Iğdır'da Atatürk anıtına çelenk sunulan törenle 30 Ağustos anıldı

Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Vali Yolu'nda konuşma ve geçit töreni yapıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Iğdır'da Atatürk anıtına çelenk sunulan törenle 30 Ağustos anıldı

30 Ağustos kutlamaları Iğdır'da başladı

Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program, Iğdır Millet Bahçesi 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene katılanlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören programı ve konuşmalar:

Etkinlik, daha sonra Vali Yolu Caddesi'nde devam etti. Burada yapılan törende, 30 Ağustos'un anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Konuşmalarda Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı günün taşıdığı tarihsel önem vurgulandı.

Geçit töreni ve kapanış:

Program, tören alanında düzenlenen geçit töreniyle son buldu. Geçit töreninde törene katılan birlik ve grupların saf düzeni dikkat çekti. Etkinlik, askeri ve sivil katılımla gerçekleştirilen törenin ardından sona erdi.

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Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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