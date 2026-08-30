Karabük'te zafer coşkusu komandoların gösterisiyle taçlandı

karabük'te 30 ağustos törenleri

Karabük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, kentte düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Gün boyu devam eden programlar, hem resmi törensel uygulamaları hem de halkın izleyebileceği gösterileri içerdi.

resmi tören ve çelenk sunma:

Törenler, Karabük Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunu Vali Oktay Çağatay, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Oktay Çağatay makamında tebrikleri kabul etti.

etkinlikler, komandoların gösterisi ve kapanış:

Kutlama programı Millet Bahçesi ve Kent Meydanı’ndaki etkinliklerle sürdü. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli göstergeler sundu; komandoların sergilediği prova niteliğindeki hareketler ve akrobasi gösterileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinliklerde şiir dinletileri ve halk oyunları ekiplerinin sunumları da yer aldı. Gün, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde düzenlenen resmi geçitle sona erdi.

Törene; Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver ile siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

KARABÜK’TE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. KUTLAMALARA, SAFRANBOLU JANDARMA KOMANDO EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖSTERİLER RENK KATTI.