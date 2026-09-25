Iğdır'da mutat toplantı: Türkiye ve Nahçıvan hudut güvenliğini masaya yatırdı

Iğdır'da hudut komiserlikleri bir araya geldi

Iğdır'da gerçekleştirilen Mutat Toplantı'ya Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudut Komiserliği heyetleri katıldı. Toplantıya Türkiye tarafını Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Nahçıvan tarafını ise Tümgeneral Behmen Babayev yönetti.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Görüşmelerde, iki ülkenin müşterek sınır hattına ilişkin sınır güvenliği, sahadaki mevcut uygulamalar ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik koordinasyon konuları masaya yatırıldı. Heyetler, uygulamaların sahadaki karşılığı ve olası iyileştirme alanları hakkında karşılıklı bilgi paylaştı.

karşılıklı değerlendirme ve sonuç:

Toplantı, tarafların görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. Heyetler, sınır hattında güvenliğin sürdürülmesinin önemine vurgu yaparken, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konuların takip edilmesi konusunda mutabakata vardı. İlgili kurum temsilcileri alınan notlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

IĞDIR’DA TÜRKİYE-NAHÇIVAN SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI