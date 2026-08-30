İklim bulmacası ANSAN Galeri'de toplumsal akılla parçaları birleştiriyor

Atölyenin hedefi ve çerçevesi:

Muratpaşa Belediyesi, iklim krizi tartışmalarını soyut söylemlerden çıkarıp neden-sonuç ilişkileri üzerinden somutlaştırmayı amaçlayan bir atölye serisi düzenliyor. Bu çalışma, iklim değişikliğinin bileşenlerini bir arada değerlendirme imkânı sunarak katılımcılarda farklı bakış açılarını ve iş birliğini teşvik etmeyi hedefliyor. Etkinlikler ANSAN Galeri çatısı altında gerçekleşecek ve açık katılım politikasıyla toplumsal katılımı öne çıkarıyor.

Nasıl bir yöntem kullanılacak:

Atölyeler bilimsel bir çalışma mantığıyla tasarlanmış özel bir oyun seti etrafında yürütülecek. Her biri iklim değişikliğinin farklı bileşenlerini temsil eden 42 karttan oluşan set, katılımcıların ilişkileri kurarak sistemin nedenlerini ve sonuçlarını haritalandırmasına olanak tanıyacak. Katılımcılar ortak akıl ile kartlar arasındaki bağlantıları biçimlendirirken hem problem tanımlama hem de potansiyel çözüm yolları üzerine düşünme fırsatı bulacak.

Uygulama, tarih ve süre:

Çalışmalar, Türkiye İklim Bulmacası hakemi ve kolaylaştırıcı eğitmeni Hélne Olympe yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Atölyeler ücretsiz olup yaklaşık 3 saat sürecek ve program şu tarihlerde düzenlenecek: 12, 26 Eylül ile 3, 17, 24 Ekim. Oturumlar her etkinlik günü 15.00-18.00 saatleri arasında ANSAN Galeri’de yapılacak.

Katılıma ilişkin koşullar açık ve sade: etkinliklere 15 yaş ve üzeri herkes başvurabilecek. Ancak katılımlar kontenjanla sınırlı olduğundan ilgililerin yerlerini önceden ayırtmaları öneriliyor.

Kayıt ve erişim bilgileri:

Atölyelere katılmak isteyenler, Muratpaşa Belediyesi'nin iletişim hattı üzerinden kayıt yaptırabilecek. Başvurular için 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı kullanılacak. Belediye, atölyelerin ücretsiz olması ve bilimsel temelli yaklaşımı sayesinde farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcıları bir araya getirerek yerel ölçekte iklim farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ, İKLİM KRİZİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI ARASINDAKİ BAĞLANTILARI BİRLİKTE KEŞFETMEK İSTEYENLERİ “İKLİM BULMACASI” ATÖLYELERİNDE BULUŞTURUYOR.