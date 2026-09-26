İnebolu'dan Anıtkabir'e vefa hattı: 300'ün üzerinde motosikletli istiklal yolunda

İstiklal sürüşü Kastamonu'dan başladı

Kastamonu'da toplanan 300'ün üzerindeki motosiklet tutkunu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi güzergâhı motosikletle geçti. Sürüş, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği iş birliğinde düzenlendi ve katılımcılar İnebolu'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

Başlangıç noktası ve program:

Programın ilk durağı İnebolu Türk Ocağı oldu. Burada düzenlenen tören ve yapılan konuşmaların ardından, ilçeye yeni kazandırılan İnebolu Kel Seymen Seyir Terası ziyaret edildi. Motosikletliler, İnebolu Türk Ocağı ve Kel Seymen Tepesinde Milli Mücadele dönemine dair bilgiler alarak, İstiklal Yolu Milli Parkı'nın tarihine ilişkin vurgular yaptı.

Sürüş öncesi katılımcılar, Kurtuluş Savaşı'nda cephanelerin indirildiği İnebolu Limanında bir araya geldi. Buradan kortej halinde yola çıkan grup, İnebolu-Ankara arasındaki yaklaşık 340 kilometrelik İstiklal Yolunu takip ederek hareket etti.

Katılımcılar, hedef ve organizasyon:

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, İnebolu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gözüm Sakarya’da, kulağım İnebolu’da" sözünü söylediği ve Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesi olduğunu hatırlattı. Dernek adına sürüşün bu yıl 8'inci kez düzenlendiğini belirten Peker, "İnebolu’dan Anıtkabir’e kadar 344 kilometrelik sürüşü başlatıyoruz" dedi.

Organizasyonun tamamen ücretsiz gerçekleştiğini söyleyen Peker, konaklama, yeme-içme ve diğer ihtiyaçların kurum katkıları, sponsorlar ve derneğin bütçesiyle karşılandığını aktardı.

Etkinliğe yurtdışından da katılım oldu. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ayhan Almanya'dan geldiğini belirterek, "Almanya’dan bu etkinliğe katılıyorum. Bizim Almanya’da bir gurubumuz var. Ben, her zaman buna benzer bir etkinliğe katılmak istemiştim. Ama izinlerden dolayı denk getiremiyordum. Şu an için nasip oldu, buradayım. Şehit Şerife Bacı’nın, tüm şehitlerimizin anısı için buradayız, bunun için bu sürüşü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Mustafa Şimşek ise, "İnebolu’da Milli Mücadele yıllarında yapılan lojistik ve ikmalin nasıl yapıldığını öğrenmek için geldim. Çok mutluyum, her şey çok güzel. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İnebolu’dan yola çıkan motosikletliler, program kapsamında yarın Anıtkabir'i ziyaret ederek İstiklal Sürüşü'nü tamamlayacak.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA İNEBOLU LİMANI’NA GELEN CEPHANELERİN TAŞINDIĞI İSTİKLAL YOLU’NDA DÜZENLENEN “İSTİKLAL SÜRÜŞÜ”NE 300’ÜN ÜZERİNDE MOTOSİKLETLİ KATILDI. MOTOSİKLETLİLER, İNEBOLU-ANKARA ARASINDAKİ 340 KİLOMETRELİK İSTİKLAL YOLU’NU MOTOSİKLET İLE GEÇECEK.