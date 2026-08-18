İnönü'de 860 günde 340 milyon liralık yatırımla yaşam ve altyapı güçlendi

İnönü'de son 860 günde yapılan çalışmalar

AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda; ilçe yöneticileri, parti temsilcileri ve çok sayıda sakin bir araya geldi. Toplantıda konuşan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmaları ve ilçeye kazandırılan yatırımları anlattı.

Yapılan yatırımlar ve öncelikli alanlar:

Başkan Hamamcı, 860 günlük görev süresi içinde ilçeye yaklaşık 340 milyon TL tutarında yatırım sağlandığını belirtti. Bu kaynakla özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarına; yol ve parke taşı uygulamalarına, sosyal ve sportif tesislerin iyileştirilmesine ve çevre düzenlemelerine öncelik verildiği vurgulandı. Yapılan uygulamaların, ilçenin temel hizmet altyapısını güçlendirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğu aktarıldı.

Gelecek hedefleri ve teşkilat değerlendirmesi:

Toplantıda ayrıca teşkilat çalışmaları ele alınarak, İnönü’nün öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerin planlanacağı bildirildi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Teşkilat Başkanı Erkan Koca ve AK Parti İnönü İlçe Başkanı Kamil Şen ile birlikte yapılan değerlendirmelerde, ilçeye değer katma hedefinin süreceği, önceliklerin ihtiyaçlara göre belirleneceği ve birlik-beraberlik mesajının öne çıktığı kaydedildi. Toplantı, "İnönü için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" anlayışıyla sona erdi.

ESKİŞEHİR’İN İNÖNÜ İLÇESİNDE DÜZENLENEN AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI'NDA KONUŞAN BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI, 860 GÜNLÜK GÖREV SÜRESİNDE İLÇEYE 340 MİLYON TL'LİK YATIRIM KAZANDIRILDIĞINI AÇIKLADI.