Kafkas Üniversitesi ve Türkiye Beyazay Derneği'nden engelsiz üniversite için kapsamlı yol haritası

İş birliğinin kapsamı:

Kafkas Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında, üniversite bünyesinde erişilebilirliği genişletmeyi hedefleyen bir iş birliği protokolü imzalandı. Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törene Prof. Dr. Engin Kılıç, Prof. Dr. Selçuk Ural ve dernek yönetimi ile Lokman Ayva katıldı. Taraflar, imza töreninin ardından iyi dileklerini paylaştı ve çekilen toplu fotoğrafla programı sonlandırdı.

Eğitim, araştırma ve kariyer desteği:

Protokolün öncelikli hedefi, bedensel, duygusal, psikolojik ve zihinsel farklılıkları bulunan bireylerin üniversite yaşamına daha etkin katılımını sağlamaktır. Bu kapsamda ortak yürütülecek eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve kariyer planlama çalışmaları planlandı. Öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta karşılaşabileceği erişilebilirlik sorunlarının azaltılması için rehberlik ve danışmanlık mekanizmalarının kurulması öngörülüyor.

Fiziksel ve dijital erişilebilirlik çalışmaları:

İş birliği, erişilebilirliğin yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerektiği anlayışıyla teknoloji, ürün, hizmet ve altyapı geliştirmeye de odaklanacak. Üniversite kampüsü ve çevresinde yapılacak düzenlemelerle birlikte dijital ortamlarda erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Ortak proje başvuruları ile yurt içi ve yurt dışı kurumlarla iş birliği imkanları araştırılacak.

Tez desteği ve toplumsal farkındalık:

Protokolde ayrıca erişilebilirlik alanında akademik üretimi teşvik eden maddeler yer alıyor. Bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bu konuyu ele alan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlanması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma faaliyetleri, farkındalık kampanyaları ve eğitim programları düzenlenerek konuya toplumsal ilginin artırılması hedefleniyor.

Taraflar, imzalanan protokolün üniversitede engelsiz eğitim ortamlarının geliştirilmesine ve farklılıkları bulunan bireylerin akademik, sosyal ve mesleki hayata daha güçlü biçimde katılmasına katkı sunacağını vurguladı. Uygulamaya yönelik adımların ve ortak projelerin ilerleyen dönemlerde detaylandırılması bekleniyor.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLE TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ ARASINDA “ENGELSİZ ÜNİVERSİTE” İŞ BİRLİĞİ(KARS-İHA)