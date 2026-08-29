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Kartepe’de ulaşım konforu için 27 cadde ve sokak baştan yenilendi

Kartepe’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı çalışmalarında 27 cadde ve sokakta asfalt, kaldırım ve yol düzenlemeleri tamamlandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Kartepe’de ulaşım konforu için 27 cadde ve sokak baştan yenilendi

Kartepe'de üstyapı çalışmaları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yolların onarımı ve yüzey yenilemeleri tamamlandı. Bölgedeki müdahalelerle birlikte 27 cadde ve sokakta asfalt, tretuvar ve trafik düzenlemeleri yapılarak ulaşım konforunun yükseltilmesi hedeflendi.

İstasyon Mahallesi'nde yapılan çalışmalar:

İstasyon Mahallesi'nde bir dizi noktada üstyapı çalışmaları tamamlandı. Hürriyet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi üzerinde binder ve aşınma tabakası asfalt serimi ile tretuvar çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Mithatpaşa Caddesi’nde ayrıca baskı beton tretuvar imalatları tamamlandı; yol güvenliği için parklanma düzenlemeleri ve yönlendirme ok çizgilerinin de çizilmesi planlanıyor.

İstasyon Mahallesi Sardunya Caddesi’nde bakım ve onarım işleri bitirilmiş olup, caddeye aşınma tabakası asfaltı serilmesi planlanıyor; bu katman, sürüş konforu ve yol dayanıklılığı açısından önem taşıyor.

Hamit Turan ve Hüsnü Efe’de devam eden işler:

Hüsnü Efe Caddesi’nde asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Sıradaki adım olarak yaya kaldırımı imalatı takvime alındı ve ilerleyen süreçte bu çalışmaların yapılması planlanıyor. Hamit Turan Caddesi’nde ise yaya kaldırımı ile birlikte dekoratif aydınlatma imalatlarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Genel program çerçevesinde, altyapı çalışmaları sonrası üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda asfalt, kaldırım, yol çizgileri ve diğer düzenlemelerin tamamlanmasıyla Kartepe’de ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Saha planlaması ve uygulama takvimine ilişkin çalışmaların koordinasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

KARTEPE’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BOZULAN YOLLAR YENİLENİRKEN, 27 CADDE VE SOKAKTA...

KARTEPE’DE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BOZULAN YOLLAR YENİLENİRKEN, 27 CADDE VE SOKAKTA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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