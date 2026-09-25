Dolar 48,9622 +0,02%
Euro 55,7923 +0,22%
Bist 12.919,33 +0,24%
Altın Gram 6.789,71 +0,35%
EUR/USD 1,1391 +0,09%
Brent Petrol 99,44 -0,78%
--°

İsmetpaşa'da dikiş kursu buluşması: Subaşı kadınların güçlenmesine vurgu yaptı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki dikiş kursunu ziyaret edip kadınların taleplerini dinledi ve güçlenmeyi ön plana çıkardı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İsmetpaşa'da dikiş kursu buluşması: Subaşı kadınların güçlenmesine vurgu yaptı

İsmetpaşa dikiş kursu ziyareti:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İsmetpaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren dikiş kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, atölye ortamını inceledi ve kadınlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kurs çalışmaları ve talepler:

Ziyaret sırasında kurs sorumlularından eğitim programının içeriği, kursiyerlerin ihtiyaçları ve atölye işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler alındı. Kadınlar gelişim, aksesuar temini ve pazarlama konularında beklentilerini aktardı; bunlar not edilerek belediye kanallarında değerlendirileceği belirtildi.

kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolü:

Subaşı, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın her alanında yer almasının önemine dikkat çekti. Ziyarette aktardığı sözler kursiyerler tarafından ilgiyle karşılandı: "Kadınların yalnızca üreten değil; kendini geliştiren, emeğini görünür kılan ve hayatın her alanında söz sahibi olan bireyler olarak güçlenmesini önemsiyoruz. Emekleriyle, fikirleriyle ve misafirperverlikleriyle bizleri ağırlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum".

Belediye yetkilileri, kursların hem bireysel becerilerin gelişmesine hem de kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sağladığını vurgulayarak benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

BAŞKAN SUBAŞI, DİKİŞ KURSUNDA KADINLARLA BULUŞTU

BAŞKAN SUBAŞI, DİKİŞ KURSUNDA KADINLARLA BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kestel'de kadın merkezi KAGEM ücretsiz kurslarla açılıyor
images

Arpaçay'da muhtarların talepleri masaya yatırıldı
images

El emeğiyle bağlama üretiyor, çalmayı fırsat bulamıyor
images

Şiirle bölge sınavını aşan ses: Hitit Üniversitesi öğrencisi Türkiye birincisi o...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum FK yeni döneme Burak Yılmaz yönetiminde başlıyor

Büyükçekmece'de gece çatışması: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yapay zeka ajanlarına karşı güvenlik uyarısı

Şehzadeler'de yeşil alanlar yıl boyunca temiz ve güvenli tutuluyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı