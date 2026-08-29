İstanbul boğazı'nda geçici trafik kesintisi: 289 metrelik 'Deyi Endurance' geçişi

İstanbul boğazı transit gemi trafiğine kapandı

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 'Deyi Endurance' isimli geminin geçişi nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı. Uygulama, söz konusu geminin güvenli geçişinin sağlanması amacıyla alındı.

geminin özellikleri:

Geçişe konu olan 'Deyi Endurance', 289 metre uzunluğunda ve Liberya bayraklı bir gemi olarak kayıtlara geçti. Bu ölçüler, boğaz geçişlerinde özel düzenlemeler gerektirebiliyor.

etkisi ve uygulama:

Kapanma kararıyla birlikte transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu; diğer gemilerin bekletildiği veya alternatif düzenlemelerin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili yetkili mercilerin yönlendirmesiyle geçişin tamamlanmasının ardından trafik normale dönecek.

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı ‘Deyi Endurance’ isimli 289 metre uzunluğundaki geminin geçişi için transit gemi geçişi trafiğine kapatıldı