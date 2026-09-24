İstanbul havalimanında gözaltı: Ümit Boyner’in oğlu yakalandı

Gözaltı ve soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan Mithat Sinan Bolak İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Bolak’ın, hukuki süreçte uzun süre ulaşılamayan ve duruşmalara katılmayan şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

Basına yansıyan bilgilere göre Bolak, TÜSİAD’ın eski başkanı Ümit Boyner’in oğludur ve iddianamede Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin suçlamalar yer almaktadır. Soruşturmada adı geçen iddialar, İBB reklam izinleri karşılığında muvazaalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aklanması yönündedir.

İddiaların niteliği ve soruşturmanın odağı:

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, davada sanık olarak yargılananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin de bulunduğunu kaydetti. İddianamede, bazı kişilerin duruşmalara katılmadığı ve kendilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı vurgulandı.

Bolak hakkında yöneltilen suçlamalar, görev yaptığı döneme ilişkin sözleşme ve izin uygulamalarına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak aktarılıyor. Savcılık belgelerinde geçen ifadeler çerçevesinde, soruşturmanın odağında mali işlemler ve idari süreçler bulunuyor.

Yakalama kararı verilen diğer isimler:

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüphelilerin isimleri şu şekilde belirtilmiştir: Fatih Mehmet Bozkurt, Ahmet Hamdi Çiçek, Kamil Timur Delibaş ve Utku Cihan. Bu isimler de duruşmalara katılmamaları ve adreslerine ulaşılamaması sebebiyle yakalama şüphelisi durumuna getirildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan beş kişinin durumu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve mahkeme işlemleriyle belirlenecek. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli süreçlerin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

Soruşturma dosyasındaki iddialar ve delillerin mahkeme sürecinde nasıl değerlendirileceği, davanın seyrini belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Resmi makamların açıklamaları ve yargı takvimi doğrultusunda, sonraki adımlar netleşecek.

Olayla ilgili yetkililerden veya soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılacak resmi açıklamalar, sürece ilişkin mevcut görüntüyü güncelleyecektir. Kamuoyuna yansıyan bu ilk gözaltı haberi, davanın takip eden safhalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

TÜSİAD'ın eski Başkanı Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı