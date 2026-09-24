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Küçükbaşlarda kayıt ve aşılama seferberliği Çay ve Evcilerde sürüyor

Afyonkarahisar'ın Çay ve Evciler ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, küçükbaş hayvanların kayıtlarını güncelleyip aşılarını tamamladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Küçükbaşlarda kayıt ve aşılama seferberliği Çay ve Evcilerde sürüyor

kayıt ve aşılama çalışmaları sahada sürdü:

Afyonkarahisar’ın Çay ve Evciler ilçelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından saha çalışmaları yürütüldü. Ekipler, küçükbaş hayvanların kayıt durumlarını kontrol ederek eksik kayıtları tamamladı ve gerekli idari işlemleri gerçekleştirdi.

Program kapsamında ayrıca hayvanlara yönelik aşılama uygulamaları yapıldı; uygulamalar saha ekipleri tarafından planlı şekilde gerçekleştirildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, çalışmanın öncelikli hedefinin hayvan sağlığının korunması, hayvan varlığına ilişkin kayıtların güncel tutulması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi olduğunu bildirdi. Programın belirtilen amaçlar doğrultusunda devam ettiği aktarıldı.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN ÇAY VE EVCİLER İLÇELERİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK KAYIT VE AŞILAMA...

AFYONKARAHİSAR'IN ÇAY VE EVCİLER İLÇELERİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK KAYIT VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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