İstanbul’da sağanak yaşamı etkiledi, yolcular tramvaya sığındı

İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak başladı. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar zaman zaman güçlük yaşadı.

Vatandaşlar raylı sistemlere sığındı:

Şiddetli yağmur sırasında birçok kişi metro duraklarına ve raylı sistemlere sığınarak korunmaya çalıştı. Özellikle Taksim hattındaki nostaljik tramvay, bir sığınak gibi kullanılırken, kent merkezinde ulaşımda aksamalar gözlendi.

Görüntüler ve sahadan notlar:

Küçükçekmece Halkalı Caddesi gibi noktalarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların görüntüleri kaydedildi. Bazı yaya yolları ve sokaklar kısa süreli suyla dolarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu yağışın kent genelinde hafta boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlara ve sürücülere gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi.

İSTANBUL’DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU. VATANDAŞLAR METRO DURAĞINA VE TAKSİM’DEKİ NOSTALJİK TRAMVAYA SIĞINDI.