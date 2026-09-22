Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de 23 Eylül Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yapılan tahminlere göre rüzgarın 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve saatte 50-75 kilometre hıza ulaşabileceği öngörülüyor.

Uyarının zaman dilimi:

Resmi meteorolojik bildirime göre uyarı 23 Eylül saat 00.05 ile 14.00 arasında geçerli sayıldı. Tahminler, fırtınanın aynı günün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmeye başlayacağını gösteriyor.

Beklenen etkiler ve yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere genel olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini vurguladı. Bu nedenle bölgedeki vatandaşlar ve işletmelerin meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri, seyahat ve deniz seferleriyle ilgili duyurulara dikkat etmeleri önem kazanıyor.

Oluşabilecek olumsuz koşulların takibi için ilgili kurumların yayımlayacağı güncel uyarılar izlenmeli ve yetkililerin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

BATI KARADENİZ’DE YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA BEKLENİYOR. METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE BÖLGEDE KUZEY VE KUZEYBATI YÖNLERDEN ESECEK RÜZGARIN SAATTE 50 İLA 75 KİLOMETRE HIZA ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.