Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı narkotik operasyonu: 164 tutuklama

Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de düzenlenen narkotik operasyonda 180 gözaltından 164 kişi tutuklandı; uyuşturucu ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı narkotik operasyonu: 164 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 8 iş yeri ve 5 vale noktası arandı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve delil ele geçirildi. Kayıtlarda yer alan bulgular arasında 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap ve 12 gram esrar bulunuyor. Ayrıca 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi ve 110 adet tabanca mermisi ile 130 bin 500 lira nakit ele geçirildi.

şüpheliler ve yasal süreç:

Soruşturma kapsamında toplam 180 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 164'ü tutuklandı, 13 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı ve 3 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde elde edilen deliller doğrultusunda işlemler sürdürülüyor.

Yetkililer operasyonun planlı ve koordineli bir çalışma sonucu gerçekleştirildiğini belirtirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni bulguların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

İstanbul&#039;daki narkotik operasyonunda 164 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki narkotik operasyonunda 164 şüpheli tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor
images

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı