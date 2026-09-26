Manisa'da Bağyolu Mahallesi'nde karı koca evlerinde ölü bulundu, adli inceleme başlatıldı

olay yeri ve ihbar:

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde ikamet eden çiftten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

sağlık ve adli işlemler:

Olayda hayatını kaybedenlerin isimleri İsa Acar (56) ve Mümine Acar (54) olarak açıklandı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrasında çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının tamamlanmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı.

aile yakınlarının ifadeleri ve ihbar süreci:

Edinilen bilgilere göre, Mümine Acar'ın annesi eve geldiğinde kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerinde yapılan tespitler sonrası yetkililer, yakın çevreden alınan ilk beyanları kayda geçirdi.

soruşturmanın seyri:

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Yetkililer, olayın detayları ve ölüm nedenine ilişkin kesin tespitin adli işlemler tamamlandıktan sonra açıklanacağını belirtti. Şu aşamada soruşturma sürüyor ve konuya ilişkin ek bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE 56 YAŞINDAKİ İSA ACAR İLE 54 YAŞINDAKİ EŞİ MÜMİNE ACAR, EVLERİNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.