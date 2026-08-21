Dolar 48,0612 +0,15%
Euro 56,2194 +0,26%
Bist 14.517,98 +0,84%
Altın Gram 7.141,15 +1,10%
EUR/USD 1,1692 +0,09%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik şebekesine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik şebekesine düzenlenen operasyonda, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere 5 ilçede 20 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik şebekesine operasyon: 20 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerinde turistlere yönelik yankesicilik olaylarının artışı üzerine geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde zanlıların toplu taşıma araçlarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin yöntemi:

Polis çalışmasında, zanlıların genellikle 3-5 kişilik gruplar halinde hareket ettiği saptandı. Bu grupların toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemini kullanarak kimlik, para ve değerli eşyaları hedef aldığı kaydedildi. Araştırmada toplam 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Operasyonların eş zamanlı olarak yürütüldüğü beş ilçede gerçekleştirilen baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada mağdurların yaklaşık 5 milyon TL tutarında zarar gördüğü tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul&#039;da 5 ilçede 5 milyon TL&#039;lik yankesicilik operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da 5 ilçede 5 milyon TL'lik yankesicilik operasyonu: 20 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontro...
images

KKTC'de Yamaçköy ve Tirmen arasındaki orman yangınına çok sayıda ekip müdahale e...
images

Göçmen kaçakçılığına operasyon: Bodrum ve Marmaris'te 5 tutuklama
images

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de adliye erişimini kolaylaştıracak yol yenilemesi başladı

Mavi Vatan'da teknoloji ve tatbikat bir arada

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor

Tekirdağ bağlarında hasat öncesi pestisit gözetimi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız