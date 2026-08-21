İstanbul'da turistleri hedef alan yankesicilik şebekesine operasyon: 20 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan ilçelerinde turistlere yönelik yankesicilik olaylarının artışı üzerine geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan tespitlerde zanlıların toplu taşıma araçlarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin yöntemi:

Polis çalışmasında, zanlıların genellikle 3-5 kişilik gruplar halinde hareket ettiği saptandı. Bu grupların toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemini kullanarak kimlik, para ve değerli eşyaları hedef aldığı kaydedildi. Araştırmada toplam 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Operasyonların eş zamanlı olarak yürütüldüğü beş ilçede gerçekleştirilen baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada mağdurların yaklaşık 5 milyon TL tutarında zarar gördüğü tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da 5 ilçede 5 milyon TL'lik yankesicilik operasyonu: 20 gözaltı