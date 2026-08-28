İstanbul'da yeni savunma: Kojo Peprah Oppong sağlık kontrolleri için geldi

transfer süreci:

Fenerbahçe ile anlaşmaya varılan Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Fransa'dan kalkan uçakla şehre gelen 22 yaşındaki oyuncu, saat 15.30 civarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport işlemlerinin ardından kendisini almaya gelen özel araçla alandan ayrılan Oppong'un, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

kariyeri ve performansı:

Profesyonel kariyerine İsveç ekibi Norrköping formasıyla başlayan Oppong, ardından GIF Sundsvall'da görev yaptı. Geçtiğimiz sezonun başında Fransa'nın Nice kulübüne transfer olan stoper, bu takımda toplam 43 resmi maçta forma giydi. Oppong, Nice formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olarak karşılaşmalarda yer aldı.

fenerbahçe tarihindeki yeri:

Oppong'un imza atması halinde sarı-lacivertliler tarihinde altıncı Ganalı futbolcu olarak kayıtlara geçeceği belirtiliyor. Kulüp tarihinde daha önce forma giyen Ganalı oyuncular arasında Yaw Preko, Samuel Johnson, Stephen Appiah, Andre Ayew ve Alexander Djiku bulunuyor. Yönetim ve teknik heyetin planı, genç stoperi bir an önce takıma dahil ederek savunma hattına genç ve dinamik bir seçenek eklemek.

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, İstanbul’a geldi.