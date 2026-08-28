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Gerger'de kamyonetin dereye uçtuğu kazada sürücü yaşamını yitirdi, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu belirlendi

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Kan Boğazı'nda kamyonetin dereye uçtuğu kazada ağır yaralanan sürücü Şevket Aslan, Kahta Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gerger'de kamyonetin dereye uçtuğu kazada sürücü yaşamını yitirdi, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu belirlendi

kaza ve ilk müdahale:

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Kan Boğazı mevkiinde seyir halindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta ağır yaralanan sürücü Şevket Aslan için olay yerinde ilk müdahale yapıldı; Aslan daha sonra ekipler tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı:

Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Şevket Aslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın, şehit Uzman Çavuş Recep Aslan'ın babası olduğu öğrenildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın nedenine ilişkin detaylı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN’IN GERGER İLÇESİNDE ŞEHİT BABASI ŞEVKET ASLAN, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ.

ADIYAMAN’IN GERGER İLÇESİNDE ŞEHİT BABASI ŞEVKET ASLAN, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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