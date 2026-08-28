Aksaray'da eş zamanlı baskın: iki şüpheli cezaevine gönderildi

Aksaray merkezinde jandarmadan eş zamanlı operasyon

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları belirlenen dört şahsa yönelik yürüttükleri takip sonrası iki ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Takip ve baskın süreci:

Ekipler kimlikleri ve adresleri tespit edilen Ç.Ç. (19), H.Y. (16), M.B.Y. (21) ve S.G. (38) isimli şüphelileri bir süre teknik ve fiziki takipte tuttu. Takip sonucunda elde edilen deliller değerlendirilerek iki adreste eş zamanlı arama yapıldı ve dört kişi de gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

İkamet aramalarında toplam 3 bin 424 adet sentetik ecza hap, 9 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sonucunda Ç.Ç. ile M.B.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, S.G. ve H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

AKSARAY’DA UYUŞTURUCU İMAL VE TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 4 ŞAHIS JANDARMANIN OPERASYONUYLA YAKALANDI. ŞAHISLARDAN 2’Sİ TUTUKLANIRKEN ARAMALARDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU, TABANCA VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.