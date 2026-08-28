Sapanca'da iki adrese düzenlenen baskında kenevir kökleri ve esrar ele geçirildi

Operasyonun detayları

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında harekete geçti. Ekipler, S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine iki adrese operasyon düzenledi.

ele geçirilenler:

Adreslerde yapılan aramalarda boyları 1 ile 2 metre arasında değişen 9 kök Hint keneviri ve 4 parça halinde toplam 86 gram esrar bulundu. Ayrıca, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile paketleme amaçlı jelatin ve buzdolabı poşeti ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında S.Ö. (36) ve S.Ö. (48) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Emniyet birimleri, bölgedeki benzer suçların önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN 9 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.