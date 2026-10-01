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İtfaiye haftasında Bağyüzü İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Ayvalık'ta Bağyüzü İlkokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır eşliğinde Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilere teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İtfaiye haftasında Bağyüzü İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

İtfaiye haftasında Bağyüzü İlkokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İtfaiye Haftası kapsamında Bağyüzü İlkokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğretmenleriyle birlikte Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilerin haftasını kutladı. Ziyaret, öğrenciler ile itfaiye personeli arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı.

Öğrenciler buluşmada, toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasında önemli bir görev üstlenen itfaiyecilere duydukları minnettarlığı iletti. Özellikle yaz aylarında Ayvalık ve çevresinde gerçekleşen yangınlara müdahalelerde sergiledikleri gayret, fedakârlık ve görev bilinci vurgulandı.

itfaiye araçları ve ekipman tanıtımı:

Ziyaret boyunca çocuklar, Amirlik bünyesindeki itfaiye araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. İtfaiye personeli, araç ve ekipmanların hangi amaçlarla kullanıldığını anlattı; hortum, pompa, kurtarma donanımı ve koruyucu ekipmanların işlevleri gösterildi. Öğrencilerin ekipmanları görerek tanıması, yangın ve acil müdahale süreçlerine ilişkin somut bir farkındalık oluşturdu.

yangın eğitimi ve bilinçlendirme:

Eğitim bölümünde öğrencilere yangınların önlenmesi için alınabilecek tedbirler, bir yangın anında nasıl davranılması gerektiği ve acil durumlarda yapılacaklar aktarıldı. Çocukların küçük yaşlardan itibaren afet ve yangın konularında bilinçlendirilmesinin önemi öne çıktı; okullarda verilen teorik bilgilerin bu tür uygulamalı etkinliklerle desteklenmesinin öğrencilerin farkındalığını artırdığı belirtildi.

Görüşme sonunda itfaiye personeli, ziyaret için İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Bağyüzü İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilere teşekkür etti. Ziyaret, hem miniklerin güvenlik bilincini güçlendirmeyi hem de toplumda itfaiyecilik mesleğine yönelik saygıyı pekiştirmeyi amaçladı.

İTFAİYE HAFTASI’NDA YANGINDAN ETKİLENEN BAĞYÜZÜ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN İTFAİYECİLERE ANLAMLI...

İTFAİYE HAFTASI’NDA YANGINDAN ETKİLENEN BAĞYÜZÜ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN İTFAİYECİLERE ANLAMLI ZİYARET

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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