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İzmarit Paşaormanı'nda otoyol kenarını alevlendirdi

Anadolu Otoyolu Paşaormanı'nda yol kenarına atılan izmarit, rüzgarın etkisiyle otluk yangınını başlattı; Düzce itfaiyesi yangını büyümeden söndürdü.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İzmarit Paşaormanı'nda otoyol kenarını alevlendirdi

Paşaormanı mevkiinde otoyol kenarı yangını

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde, Paşaormanı mevkiinde yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen yangın, sürücüler ve çevredekiler tarafından fark edildi.

yangının çıkışı ve yayılışı:

Güzergâh üzerinde atılan izmaritin kıvılcımı, rüzgarın da etkisiyle kuru otlukları tutuşturdu ve alevler hızla yayıldı. Yangının çıktığı alan otoyol kenarında olması nedeniyle zamanında müdahale önem kazandı.

itfaiye müdahalesi ve söndürme:

Bölgeye sevk edilen Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü ve çevredeki riskleri azaltmak için gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için yol kenarına izmarit atılmaması ve yangın riskinin yoğun olduğu dönemlerde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ANADOLU OTOYOLU DÜZCE GEÇİŞİNDE YOL KENARINA ATILAN İZMARİT YANGIN ÇIKARTTI

ANADOLU OTOYOLU DÜZCE GEÇİŞİNDE YOL KENARINA ATILAN İZMARİT YANGIN ÇIKARTTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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