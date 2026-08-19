Tavşanlı'da bariyere çarpıp takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

kazanın oluş şekli:

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun Tavşanlı istikameti 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Tavşanlı yönüne seyir halinde olan F.A. idaresindeki 16 SYU 52 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı.

yaralılara ilk müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A., H.A. ve D.A. yaralandı. Yaralıların aynı aileden olduğu ve bunlardan ikisinin çocuk yaşta bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve sağlık durumu:

Sağlık ekipleri tarafından yapılan tedavi ve kontroller sonucunda yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine dair soruşturma sürüyor.

TAVŞANLI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZADA AYNI AİLEDEN 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI.