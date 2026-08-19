Taşköprü kırsalında başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Taşköprü'de yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Donalar köyü Kılavuz mevkiinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olay yerindeki ekipler, alevlerin tekrar alevlenmesini önlemek için yoğun soğutma çalışması yürütüyor. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma yönünde bilgi paylaşılmadı.

Müdahale ve inceleme:

Bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi; ekipler hem havadan hem karadan koordineli çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin soğutma faaliyetleri devam ederken, yetkililer olayla ilgili olarak yangınla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, ORMAN EKİPLERİNİN HAVADAN VE KARADAN YAPTIĞI MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI.