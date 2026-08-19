Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Taşköprü kırsalında başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Donalar köyü Kılavuz mevkiinde çıkan orman yangını, orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşköprü kırsalında başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Taşköprü'de yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Donalar köyü Kılavuz mevkiinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olay yerindeki ekipler, alevlerin tekrar alevlenmesini önlemek için yoğun soğutma çalışması yürütüyor. Müdahale sırasında can kaybı veya yaralanma yönünde bilgi paylaşılmadı.

Müdahale ve inceleme:

Bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi; ekipler hem havadan hem karadan koordineli çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin soğutma faaliyetleri devam ederken, yetkililer olayla ilgili olarak yangınla ilgili inceleme başlattı ve yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

KASTAMONU&#039;NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, ORMAN EKİPLERİNİN HAVADAN VE KARADAN YAPTIĞI...

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, ORMAN EKİPLERİNİN HAVADAN VE KARADAN YAPTIĞI MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi