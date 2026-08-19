Muna köyünde elektrik çarpmasıyla balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Muna köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Mustafa Acur, evinin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Acur balkondan düştü.

Müdahale ve tespit:

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Acur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

MUSTAFA ACUR