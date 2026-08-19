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Muna köyünde elektrik çarpmasıyla balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesi Muna köyünde, 35 yaşındaki Mustafa Acur elektrik akımına kapılarak dengesini kaybetti ve balkondan düşüp yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:42

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muna köyünde elektrik çarpmasıyla balkondan düşen kişi yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Muna köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Mustafa Acur, evinin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Acur balkondan düştü.

Müdahale ve tespit:

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Acur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

MUSTAFA ACUR

MUSTAFA ACUR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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