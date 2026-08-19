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Nöbet sırasında merdivenlerden düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesi Derebucağı'nda epilepsi nöbeti geçiren 17 yaşındaki Fatih Gül, merdivenden düşerek yaşamını yitirdi; cenazesi morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nöbet sırasında merdivenlerden düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Kastamonu'nun Cide ilçesi Derebucağı köyünde, 17 yaşındaki Fatih Gül epilepsi nöbeti geçirdiği sırada merdivenden düşerek yaşamını yitirdi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Müdahale ve ilk değerlendirme:

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, gencin nöbet sırasında dengesini kaybedip düştüğünü belirledi. İlk müdahale ve tespitler ekiplerce kayda geçirildi.

Cenaze işlemleri:

Fatih Gül'ün cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FATİH GÜL HAYATINI KAYBETTİ.

FATİH GÜL HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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