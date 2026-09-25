İzmir'de Pancar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arazide saklanan iki firari yakalandı

İzmir'de Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalama operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları ve uzun süredir aranan iki şüphelinin Pancar Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki bir arazide saklandığını belirledi. Yapılan planlı çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler ele geçirildi.

Aranan şüphelilerin durumu:

Operasyonda yakalanan şahıslardan birinin, farklı suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası