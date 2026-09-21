İzmirliler kitapla buluştu: İZKİTAP Kültürpark'ta yoğun ilgi gördü

Fuarın genel görünümü:

Hafta sonunda İZKİTAP-8 olarak düzenlenen İZKİTAP İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark’ta yoğun bir kitapsever akınına sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleşen fuar; yayınevleri, sahaf stantları, imza günleri ve söyleşi programlarıyla ziyaretçilere gün boyu hareketli bir program sundu.

Farklı yaş gruplarından gelen ziyaretçiler yeni çıkan kitapları inceleyip, yazar etkinliklerine katılırken stantların önünde uzun süreli kuyruklar oluştu. Türk sinemasının usta ismi Ediz Hun da fuarın ilgi gören konukları arasındaydı; Hun’un imza etkinliğinde kitapseverler kitaplarını imzalatmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Gündüz Vassaf’ın söyleşisi ve temaları:

Fuarın onur konuğu yazar ve düşünür Gündüz Vassaf okurlarıyla buluştu. Moderatörlüğünü Dila Taşcı’nın üstlendiği 'Neandros’ta Şiir ve Yaşam' başlıklı söyleşide Vassaf, son kitabı ve ilk şiir kitabı olan 'Neandros Destanı' üzerinden şiirin uygarlık hafızasındaki rolünü ve insan-toplum-doğa ilişkisini tartıştı.

Vassaf, söyleşide şiirin bir toplumun kendini tanımlama biçimi olduğunu; günümüzde artan birey merkezli yaklaşımların ('ben' odaklılığın) 'biz' duygusunu zayıflattığını savundu. Teknolojinin ve dijital iletişimin insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğüne dikkat çeken Vassaf, insanların yüz yüze kurdukları duygusal bağın yerini algoritmalarla kurulan ilişkilerin almaya başladığını vurguladı.

Etkinlikte paylaştığı şiirlerden bölümler okuyan Vassaf, toplumun hafızasını koruyan şiir ve destanların önemine dikkat çekerek 'Şiirler ölmesin' çağrısı yaptı ve sosyal yabancılaşmaya dair eleştirilerini okurlarla paylaştı.

Program ve ziyaret bilgileri:

İZKİTAP, hafta boyunca söyleşi ve imza programlarıyla Kültürpark’ta ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek. Fuar, 27 Eylül'e kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak ve girişler ücretsiz. İmza günleri, söyleşiler ve diğer etkinliklerin ayrıntılı programına kitapizmir.com adresinden ulaşılabiliyor.

Okurların yoğun katılımı ve yazarlarla doğrudan iletişim fırsatı, fuarın önümüzdeki günlerde de yüksek ilgi görmeye devam edeceğinin işaretlerini veriyor.

İZKİTAP-8'İNCİ İZMİR KİTAP FUARI, HAFTA SONUNDA DA OKURLARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI.