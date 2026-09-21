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Hayalbazların kaleminden 15 masal Vezirköprü kitap günlerinde

Vezirköprü Mezraa Ortaokulu öğrencileri, Tuğçe Vural editörlüğünde hazırladıkları 15 masallık 'Hayalbazların Masal Dünyası' kitabını Kitap Günleri'nde tanıttı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hayalbazların kaleminden 15 masal Vezirköprü kitap günlerinde

Hayalbazların masal dünyası stantta

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri'nde, öğrencilerin hazırladığı bir kitap için stant açıldı. Etkinlikte Vezirköprü Mezraa Ortaokulu öğrencileri, kendi yazdıkları masalları okuyucularla buluşturdu.

Hazırlık ve eğitim süreci:

Kitap, Seçmeli Yazarlık ve Yazma Becerileri dersi kapsamında, öğretmenleri Tuğçe Vural editörlüğünde hazırlanarak etkinliğe taşındı. Eğitim sürecinde öğrenciler hem yazma tekniklerini geliştirdi hem de editörlük ve yayımlama süreçlerine dair uygulamalı deneyim kazandı.

Kitabın içeriği ve yazarları:

Etkinlikte sergilenen 'Hayalbazların Masal Dünyası' isimli kitap, 15 öğrencinin yazdığı masallardan oluşuyor. Kitapta Fatma Kazan, Eminenur Şimşek, Elif Yağmur Çelik, Taha Tarık Başkan, Zeynep Gül Coşkun, Songül Özmarun, Sadık Çağlar Öksüz, Melike Ateş, Gizem Çelik, Elanur Ateş, Semanur Altındağ, Yağmur Şenses, Esma Nur Dağ, Poyraz Öksüz ve Aşkın Şimşek’in eserleri yer alıyor.

Öğrenciler gün boyunca açtıkları stantta kitaplarını ziyaretçilere tanıtarak hem eserlerini aktarmanın hem de yazarlık sürecini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik, genç yazarların hayal güçlerini sergilemeleri ve okurlarla doğrudan iletişim kurmaları açısından dikkat çekti.

VEZİRKÖPRÜ’DE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KİTAP GÜNLERİ’NDE, ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI...

VEZİRKÖPRÜ’DE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KİTAP GÜNLERİ’NDE, ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI “HAYALBAZLARIN MASAL DÜNYASI” ADLI KİTAP İÇİN STANT AÇILDI. ÖĞRENCİLER, KENDİ YAZDIKLARI MASALLARDAN OLUŞAN KİTAPLARINI ZİYARETÇİLERE TANITTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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