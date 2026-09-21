Didim'de 103 adımla Cumhuriyet coşkusu sahnede

Didim'de 29 Ekim'de 103 kişilik zeybek gösterisi

Didim Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında 103 kişilik özel bir zeybek gösterisi hazırlıyor. Etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında sahne alarak ilçede bayram coşkusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkanın çağrısı:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tüm Didimlileri gösteriye katılmaya davet etti. Gençay, 'Cumhuriyetimizin 103. yılında 103 kişiyle aynı sahnede, aynı gururu ve aynı heyecanı paylaşmak istiyoruz. Zeybeğin güçlü adımlarıyla cumhuriyetimizin 103. yılını hep birlikte kutlayacağımız bu güzel gösteride tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Sen de bu güzel birlikteliğin bir parçası ol, cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım' ifadelerini kullandı.

Katılım ve başvuru bilgileri:

Gösteride yer almak isteyen vatandaşlar başvurularını 21-30 Eylül 2026 tarihleri arasında DİGEM'e yapabilecek. Organizasyon, 103 kişinin aynı sahnede buluşacağı özel bir koreografiyle Cumhuriyet Bayramı'na görsel ve duygusal bir katkı sunmayı hedefliyor.

Zeybekin sahnedeki varlığı, yerel kültürün ve toplumsal birlik duygusunun simgesi olarak kutlamaya farklı bir boyut kazandıracak. Belediye çağrısı, bayram etkinliklerine katılımı artırmayı ve vatandaşların ortak bir anı paylaşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

DİDİM BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINDA 103 KİŞİLİK ZEYBEK GÖSTERİSİ HAZIRLARKEN, GÖSTERİDE YER ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU.