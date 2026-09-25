Jandarma ekipleri Nizip'te 12 yıl 2 ay cezası bulunan şüpheliyi yakaladı

aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, Nizip ilçesinde bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması hedeflendi.

operasyonun detayları:

Yürütülen çalışmada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.B. adlı şahıs, il merkezinden görevlendirilen JASAT ekipleri tarafından Nizip'te yakalandı. Operasyon, ilgili kolluk birimleri ile savcılık arasında sağlanan koordinasyon sonucu gerçekleştirildi.

adli işlem ve sonrasında yaşananlar:

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, jandarmanın aranan şahıslarla ve uyuşturucu suçlarıyla mücadeleye yönelik sürdürdüğü çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 12 YIL CEZAYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.